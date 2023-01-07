İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

07.01.2023 12:43
İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

KAĞITHANE'de markette eğilerek kadının eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen Serdar E. tutuklandı.

KAĞITHANE'de markette eğilerek kadının eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen Serdar E. tutuklandı.

Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kağıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi


Kaynak: DHA
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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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