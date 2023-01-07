Kağıthane 'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaynak: DHA

Etek altı fotoğrafı çeken market sapığı tutuklandı! Kimliği de olay kadar enteresan

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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