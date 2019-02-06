Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, Kartal'da Binanın Çökmesi Sonucu 2 Kişinin Öldüğünü, 6 Kişinin Yaralı...

İstanbul Valiliği, Kartal'da Binanın Çökmesi Sonucu 2 Kişinin Öldüğünü, 6 Kişinin Yaralı...

54 dakika önce

İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Kartal'da Binanın Çökmesi Sonucu 2 Kişinin Öldüğünü, 6 Kişinin Yaralı..., System.String[]
İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:21 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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