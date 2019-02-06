İstanbul Valiliği, Kartal'da Binanın Çökmesi Sonucu 2 Kişinin Öldüğünü, 6 Kişinin Yaralı...
54 dakika önce
İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.
İstanbul
Valiliği, Kartal
'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:21 Kaynak: AA
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