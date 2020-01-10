İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: 'Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor' - Son Dakika

İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor"

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Kilyos açıklarında sabah 06.35'te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki 6 vatandaşımızın 3'ü kurtarılmış, 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." - İSTANBUL

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor
Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti

Son Dakika Haberleri
14:58 "Çalıkuşu"nun bir bölümünün yazıldığı Tekirdağ'daki tarihi ev restore edilecek - Son Dakika
14:58 Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
14:57 Devrilen elma yüklü tır trafiği aksattı - Son Dakika
14:57 Osmangazi Metruk Binalardan Temizlendi - Son Dakika
14:56 Menemen 8. Geleneksel Türkelli Deve Güreşleri'ne hazır - Son Dakika
13:50 Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
13:05 Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 15:01:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]