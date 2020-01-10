İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: 'Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor' - Son Dakika

İstanbul Valiliği: "Kayıp 3 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor"

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesinin battığını ve gemideki 6 vatandaşın 3'ünün kurtarıldığını, 3'ünü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kilyos açıklarında sabah 06.35'te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki 6 vatandaşımızın 3'ü kurtarılmış, 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

(İHA)

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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