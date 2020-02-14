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İstanbul Valiliği: "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı...
6 saat önce
İstanbul Valiliği: "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:34 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür."
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