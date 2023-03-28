Valilik, İstanbul'u uyardı! 2 gün kuvvetli yağış ve fırtına olacak

İstanbul Valiliği, vatandaşlara bugün ve yarın için hem sağanak yağış hem fırtına uyarısı yaptı. Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olacağının altı çizildi.

"YER YER FIRTINA BEKLENİYOR"

Paylaşımda, "Bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.





Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir."