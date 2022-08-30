Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika

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