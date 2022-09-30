İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması

30.09.2022 15:24
İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin, okuldan atıldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin, okuldan atıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Eylül'de Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrenciyle ilgili paylaşımda bulunan Z.K. isimli öğrencinin okuldan atıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Okul Müdür Yardımcımızın avukatı tarafından haberi ilk yapan sosyal medya hesabından tekzip yayınlatılmıştır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okulda öğrencinin eğitime devam edip etmediği hakkında denetim yapılmış ve öğrencimizin şu anda sınıfında derste olduğu anlaşılmıştır." denildi.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Eylül, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, okulda ölen çocukla ilgili paylaşım yapan öğrencinin atıldığı iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
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