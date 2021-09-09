İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi - Son Dakika

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Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilik tarafından kabul edildi. Söz konusu mitinge Maltepe Kaymakamlığı'ndan izin çıkmadığı iddia edilmişti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile ilimiz Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istenildiği, Valiliğimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır."

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Bahse açık yer toplantısı talebi ilgili genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi2nde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz.''