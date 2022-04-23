İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ - Son Dakika
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ

23.04.2022 14:39
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik makamında öğrencileri kabul etti.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik makamında öğrencileri kabul etti. Vali Yerlikaya, yerini temsili olarak, Ataköy Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Zeynep Öztemel'e bıraktı.

Fatih'te bulunan İstanbul Valilik binasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları kabul etti. Programda konuşan Vali Yerlikaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çok sevdiği, geleceğim dediği, göz aydınlığım dediği sizler bizim yaşam enerjimizsiniz dediği çocuklara armağan etti. O günden bugüne, coşkuyla, heyecanla çocuklar bu bayramı kutluyor. Aslında hep birlikte kutluyoruz. Çünkü sizin bayramınız hepimizin bayramı. Milletimizin bayramı. Çocuklara atfedilmesi tabi dünyada eşi benzeri olmayan bir jest. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

SOKAK HAYVANLARINA SU VE MAMA TALEBİNDE BULUNDU

Programda Valilik makamına temsili olarak Ataköy Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Zeynep Öztemel oturdu. Yağmur Zeynep Öztemel ilk talimatını sokak hayvanları için verdi. İstanbul esnafından işyerlerinin yakınlarına su ve mama bırakmasını istedi.

Vali Yerlikaya ise güzel bir talimat olduğunu ve yerine getirilmesi konusunda takipçi olacağının sözünü verdikten sonra, çocuklara hediyeler verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE 23 NİSAN TÖRENİ - Son Dakika


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