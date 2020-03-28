İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE KORONAVİRÜS BAŞLIKLI İL İDARE KURULU TOPLANTISI DÜZENLENİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE KORONAVİRÜS BAŞLIKLI İL İDARE KURULU TOPLANTISI DÜZENLENİYOR
6 saat önce
İSTANBUL Valiliği'nde İl İdare Kurulu toplantısı düzenleniyor.
İSTANBUL Valiliği'nde İl İdare Kurulu toplantısı düzenleniyor. Koronavirüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık ediyor. Toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer de katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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