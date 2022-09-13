İstanbul Valiliği'nde 'Şed Kuşanma Töreni' - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nde 'Şed Kuşanma Töreni'

13.09.2022 12:59
İstanbul Valiliği'nde 'Şed Kuşanma Töreni'

İSTANBUL Valiliği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Şed Kuşanma Töreni düzenlendi.

İSTANBUL Valiliği Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Şed Kuşanma Töreni düzenlendi. Törende, İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağı şed kuşandı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Şed Kuşanma Töreni'ne Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, esnaf odaları temsilcileri katıldı. İlin ahisi seçilen Mustafa Nuhoğlu'na Vali Yerlikaya ve İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz tarafından şed bağlandı. 35. Ahilik Haftası'nda sahneye çıkan çırak Azra Ayral ve kalfa Mertcan Doğan'a plaket verildi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dua etmesinin ardından program son buldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya " Ahi Evran'ın eşiyle kurucusu olduğu bu sistem bizim vatanımızın yurt olması, kurulan medeniyette iktisadın, ekonominin, mal ve hizmet üretiminin etiğinin, ahlakının ne olduğunu göstermek ve yaşamak, dünyadaki bilinen en eski meslek örgütünü kurmak şeklinde oldu. Ahi özelliği, hem dünyevi hem uhrevi bir sistemdir. Ahi önce Müslüman olmalı, sonra meslek sahibi olmaktır. Bugün, 2 esnaf ve odaları birliğimizde toplam 150 odamız var, 260 binin üzerinde İstanbul'a hizmet eden esnafımız var" dedi.


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Kaynak: DHA

Ahilik Haftası, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nde 'Şed Kuşanma Töreni' - Son Dakika

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