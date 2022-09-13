Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Şed Kuşanma Töreni'ne Vali Ali Yerlikaya , İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz , esnaf odaları temsilcileri katıldı. İlin ahisi seçilen Mustafa Nuhoğlu'na Vali Yerlikaya ve İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz tarafından şed bağlandı. 35. Ahilik Haftası'nda sahneye çıkan çırak Azra Ayral ve kalfa Mertcan Doğan'a plaket verildi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dua etmesinin ardından program son buldu.

Kaynak: DHA

Ahilik Haftası, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valiliği'nde 'Şed Kuşanma Töreni' - Son Dakika

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