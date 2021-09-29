İstanbul Valisi Yerlikaya, devlet üniversitesi rektörleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Üniversite rektörleri ile bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devlet üniversitesi rektörleri ile bir araya gelerek, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıyı sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-