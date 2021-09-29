İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİYLE ARSA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.