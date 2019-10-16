Son Dakika Haberleri: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)
Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)

1 saat önce

İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldüFatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1), System.String[]

İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.

Görüntü dökümü:

------------------

- İtfaiye ekipleri

-Valilikten detaylar


- İstanbul
İstanbul, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı
Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı İmamoğlu'ndan 'sahilde mangal yasağı' sinyali: Doğru bir iş olmadığı konusunda görüşüm var İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]