İstanbul Valiliği'nde yangın (1)
1 saat önce
FATİH'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
FATİH'teki İstanbul
Valiliği'nde bulunan AFAD
binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.
- İstanbul
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