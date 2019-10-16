İstanbul valiliği'nde yangın
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İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldüFatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.
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