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İstanbul valiliği'nde yangın

57 dakika önce

İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldüFatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı.

İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.

İstanbul valiliği'nde yangın

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
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