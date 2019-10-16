İstanbul Valiliği'nde yangın
37 dakika önce
İSTANBUL Valiliği, AFAD binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valiliği, AFAD
binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında saat 12.10'da bir odada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle odada ufak çaplı hasar oluştu.
- İstanbul
Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı İmamoğlu'ndan 'sahilde mangal yasağı' sinyali: Doğru bir iş olmadığı konusunda görüşüm var İBB, 92 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtacak