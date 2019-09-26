Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...
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İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...

1 saat önce

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Buradan vatandaşlarımıza ifade edelim, barınma ihtiyacı herhangi bir sebepten dolayı valimize, AFAD başkanımıza iletebilirler.

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda..., System.String[]

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Buradan vatandaşlarımıza ifade edelim, barınma ihtiyacı herhangi bir sebepten dolayı valimize, AFAD başkanımıza iletebilirler. Bununla ilgili barınma, beslenme bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Hizmet alamayan vatandaşlarımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık. Geleceğe dönükte tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi. - İSTANBUL

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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