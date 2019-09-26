Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...
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İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda...

1 saat önce

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yarın itibarıyla yarın okullarımızı tatil etmemiz gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık.

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda..., System.String[]

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yarın itibarıyla yarın okullarımızı tatil etmemiz gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacaktır" dedi. - İSTANBUL

fuat oktay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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