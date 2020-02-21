İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika Spor

İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantı saat 16: 30 gibi başladı. Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkanların binaya girişi

-Valilik çevresinden detay görüntüler


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Valisi, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

4 büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi
Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim Kurulu'na taşıdı Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]