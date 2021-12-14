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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

14.12.2021 09:16
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Soka'kta bulunan

5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve bir

çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi


Esenyurt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 4  ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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