İstanbul Valiliğinden 8 Mart etkinliklerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliğinden 8 Mart etkinliklerine ilişkin açıklama Açıklaması

07.03.2022 14:41
İstanbul Valiliğinden 8 Mart etkinliklerine ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yasal olarak belirlenen yerler dışında, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yasal olarak belirlenen yerler dışında, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'da 3 Mart'tan bugüne kadar 20 ilçede, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant ile pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrıların yapıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığımızca 8 Mart Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir. Bunun yanında, İstanbul'da vatandaşlarımız için 2911 sayılı kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, kentte düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Valiliği, İstanbul, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 8 Mart etkinliklerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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