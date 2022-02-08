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İstanbul Valiliğinden "Arnavutköy'de dere taşkını" iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden "Arnavutköy'de dere taşkını" iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

08.02.2022 14:07
İstanbul Valiliğinden "Arnavutköy'de dere taşkını" iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organlarında "Arnavutköy'de dere taşması" şeklinde yer alan haberlere ilişin yazılı açıklama yaptı.

Haraççı Mahallesi Baklalı Yolu Caddesi'ni Katip Çelebi Sokağı'na bağlayan yolun, I·SKI· tarafından yapılan isale hattı çalışması nedeniyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin yönlendirildiği yolda yağış sebebiyle su birikmesi meydana geldiği belirtildi.

Bahsi geçen arazinin yerleşim alanları dışında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Kaymakamlığımıza yapılmış¸ herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği, Tragger, Ahır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 'Arnavutköy'de dere taşkını' iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden "Arnavutköy'de dere taşkını" iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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