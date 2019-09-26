Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı
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İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

1 saat önce

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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