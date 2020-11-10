İstanbul Valiliği'nden Atatürk'ü anma programı - Son Dakika

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetini aynı milletin yeni bir devleti olarak isimlendirmiş, cumhuriyeti kuran Türkiye halkına 'Türk milleti' denir yaklaşımıyla bütün milleti hiçbir ferdi dışarıda bırakmadan kucaklama samimiyeti göstermiştir. Atatürk, milli mücadeleyi millete mal eden, cephe başarılarını neferinden, zabitine, komutanıyla birlikte hekimine mal eden, ülkede ekip ruhunu genel yayılmasına ciddi mesai sarf eden bir liderdir" dedi.

Konuşmanın ardından, Atatürk ve 10 Kasım konulu şiir yarışmasında üçüncü olan, Maltepe Esenkent Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Arda Burak Akbaş, ikinci olan 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şevval Turan ev birinci olan Zeytinburnu Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül Nisa Aydemir şiirlerini okudu. Mektup yarışması birincisi Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Sait Görgülü mektubunu okudu. Ardından dereceye giren öğrencilere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ödüllerini verdi.

- İstanbul