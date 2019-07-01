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İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama

1 saat önce

İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama Karadeniz: "Twitter'da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı"İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde...

İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama
Karadeniz: " Twitter'da fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılmasıyla hata oluştu, hemen gerekli müdahale yapıldı"
İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde karartı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, paylaşımın yapıldığı sırada karartının sehven olduğunu yaptığı videolu paylaşım ile açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde yer alan karartı ya ilişkin açıklama yapıldı.
Valiliğin twitter hesabından paylaşımı kendisinin yaptığını aktaran İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, fotoğraf üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı olduğunu kaydetti.
Durumun telefonundaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edildiğini ve hemen gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Karadeniz, "Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orjinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum" diyerek karartının nasıl meydana geldiğine ilişkin bir video paylaştı.
İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk' fotoğrafına ilişkin videolu açıklama
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:39 Kaynak: İHA
İstanbul, Twitter, Genel
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