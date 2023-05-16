İstanbul Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika
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İstanbul Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat

16.05.2023 20:28

İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı yurttaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI GELDİ
İstanbul Valiliği de bu meteorolojik tahminlerin ardından vatandaşları olası kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRABİLİR"

Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul Valiliği'nden Bu Gece İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı
Kaynak: ANKA
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Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika
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