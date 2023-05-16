İstanbul Valiliği uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği de bu meteorolojik tahminlerin ardından vatandaşları olası kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRABİLİR"

Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."