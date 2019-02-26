Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'nden Dhkp-C Operasyonu Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Dhkp-C Operasyonu Açıklaması

45 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden Dhkp-C Operasyonu Açıklaması, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,  DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi. 

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

- İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G. 

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi

Görüntü dökümü:

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-Operasyona giden polis ekipleri

-Ekiplerin sokağa girişi

-Kapı kırma sesleri

-Özel Harekat ekiplerinin çalışması

-Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi alması

-Zırhlı araçlar

-Oksijen tüpü olan araç

-Zırhlı araçların devriye atması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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