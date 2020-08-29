İstanbul Valiliği'nden düğünlere ilişkin yeni kararlar - Son Dakika

İstanbul Valiliği Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Düğünlerde dans ve oyunun yasaklandığını açıklayan Valilik, gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların da düğün merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceğini aktardı.

İstanbul Valiliği, Koronavirüs salgınına ilişkin kent genelinde alınan yeni kararları yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulandığı hatırlatılan açıklamada toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirler alındığı aktarıldı.

AÇIKLAMADA ALINAN KARALAR ŞÖYLE YER ALDI;

1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,

2- Düğün ve nikah salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,

3- Düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,

5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmemesi,

6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikahlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,

7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır. Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır."

(Alper Suat Tutaşı/İHA)