Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği'nden "düzensiz göçle mücadele" açıklaması
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden "düzensiz göçle mücadele" açıklaması

2 dakika önce

İstanbul Valiliği, 12 Temmuz-16 Ekim arasında, düzensiz göçle gelen 34 bin 397 göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini ve işlemlerinin bu merkezlerde sürdürüldüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden

İstanbul Valiliği, 12 Temmuz-16 Ekim arasında, düzensiz göçle gelen 34 bin 397 göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edildiğini ve işlemlerinin bu merkezlerde sürdürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, iş yeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimi faaliyetleri kapsamında, 12 Temmuz-16 Ekim arasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz-16 Ekim tarihleri arasında, düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 5 bin 945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde 53 bin 77 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim'e kadar devam edecek olup, 1 Kasım'da denetimlere başlanacaktır. 12 Temmuz-16 Ekim tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 371 iş yeri tabelasının 3 bin 320'si uygun hale getirilmiştir."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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