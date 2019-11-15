İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazı açıklamada, 01 Ocak-15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapıldığını açıkladı. Öte yandan açıklamada kayıtsız istihdam tespit edilen işyerlerine 6 milyon 158 bin 495 TL para cezası uygulandığı belirtildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazı açıklamada kentte düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan açıklamada, " İstanbul Valiliği koordinasyonunda 12 Temmuz-15 Kasım 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir" denildi.



"46 bin 350 düzensiz göçmen hakkında işlem"



Açıklamada, İstanbul'da kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli'nin Bakanlığın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edildiği belirtildi. İstanbul' da ayrıca 01 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapıldığı açıklandı. Böylece 1 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



"İşyerlerine 6 milyon 158 bin 495 TL para cezası"



Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: "1 Ocak - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 60 bine yakın işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6 milyon 158 bin 495 TL para cezası uygulanmıştır. 12.07.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir." - İSTANBUL