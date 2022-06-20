İstanbul Valiliği'nden eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama Açıklaması

20.06.2022 22:37
İstanbul Valiliği'nden eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Ataşehir'de bir eczanede meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz.

İstanbul Valiliği'nden Ataşehir'de bir eczanede meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz." denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün meydana gelen, eczane çalışanlarına yönelik "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" olayı şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma neticesinde şüpheli E.T'nin İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edilerek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ataşehir'de "annesine adresin yanlış tarif edildiği" iddiasıyla eczacıya tehditte bulunan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde 'Pişmanım' dedi Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde 'Pişmanım' dedi Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Ataşehir, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama Açıklaması - Son Dakika
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