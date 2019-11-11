İstanbul Valiliği'nden eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama
6 saat önce
İstanbul Valiliği eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu İlçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
(İHA)
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