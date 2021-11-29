İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği, Meteoroloji'nin verilerine göre gece yarısına kadar devam edeceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgar 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."