İstanbul Valiliği'nden, Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin açıklama - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden, Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin açıklama

04.04.2022 12:54

İstanbul Valiliği'nden, Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin açıklama Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı gemi karaya oturdu.

İstanbul Valiliği'nden, Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin açıklama

İSTANBUL - Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı gemi karaya oturdu. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bayraklı, 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli kargo gemisi karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri, balık adam ekipleri ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği'nden, Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemiye ilişkin açıklama - Son Dakika


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