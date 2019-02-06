İstanbul Valiliği'nden Kartal'da Çöken Binaya İlişkin Açıklama

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

İSTANBUL DHA



İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:



Kartal İlçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bugün saat 15.59'da 7 katlı binada çökme olayı meydana gelmiştir.



ilk tespitlere göre;



1- Binada adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşımız ikamet ettiği tespit edilmiştir.



2-Olayın haber alınmasından itibaren Valilik Kriz Merkezi oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Acil Afet Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edimişitir.



3-Olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kriz merkezi, büyükşehir Belediye Başkanı, cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER Sorumlusu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle enkaz kaldırma çalışmaları takip etmektedirler.



4- Yan komşu binada ikamet eden vatandaşlarımız güvenlik nedeniyle tahliye edilmiştir. Yıkılan bina ve tahliye edilen binadaki vatandaşlarımız Valiliğimizce DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ilaveten konaklama imkanı sunulacaktır.



Olay nedeniyle konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın İmam Hatip Ortaokulunda bulunan kriz Merkezimize müracaat etmelerini bekliyoruz.



5 Gece boyunca sürecek arama-kurtarma çalışmaları için aydınlatma imkanı sağlanmıştır.



6 -ARAMA KURTARMA PERSONEL VE ARAÇ DURUMU



-İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personel ile 5 arama kurtarma köpeği, 12 özel kurtarma aracı,



-Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz 107 personel, 40 araç, 4 aydınlatma aracı,



-İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden 60 UMKE'den 50 personel ve 20 ambulans,



-İl emniyet Müdürlüğünden 130 personel, 26 araç ve iş makinesi,



-Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 8 kişilik psikolojik destek ekibi,



-Yeditepe Üniversitesinden 14 personel,



Kızılay'dan 2 bin kişilik iaşe aracı,



-İHH 29 kişi, AKUT 17 kişi kurtarma ekibiyle müdahalede bulunuyorlar.



7-Meydana gelen göçükle ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat başlatılmıştır.



8-Meydana gelen göçükte İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 20.00'de alınan verilere göre;



Yaralı kurtarılan vatandaşımız 6, Hayatını kaybeden vatandaşımız 2.



-Yaralı vatandaşlarımızın sevk edildikleri hastanelerde tedavileri devam ediyor.



-Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.



-Orhantepe Mahallemize, Kartal ilçemize ve İstanbul'umuza geçmiş olsun diyoruz.



-Arama kurtarma çalışmaları sessizlik isteyen ve çok hassas yürütülmesi gereken bir müdahale şeklidir.



-Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda ekiplerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz. -Dualarımız göçük altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmalarıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi

İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu