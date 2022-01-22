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İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı

22.01.2022 02:28

İSTANBUL Valiliği evsizlerin, soğuk hava şartlarında zor durumda kalmamaları için 3 yıl önce 'Kimse sokakta kalmasın' sloganıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

İSTANBUL Valiliği evsizlerin, soğuk hava şartlarında zor durumda kalmamaları için 3 yıl önce 'Kimse sokakta kalmasın' sloganıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, geçen yıl 65 otelde 2 bin 100 evsizin misafir edildiğini söyledi.

Soğuk hava şartlarının etkili olduğu İstanbul'da sokakta kalan insanların mağdur olmaması için İstanbul Valiliği tarafından 'Kimse Sokakta Kalmasın' sloganıyla başlatılan çalışmayla ilgili İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan açıklama yaptı. Fatih'te evsizlerin kaldığı otelde açıklama yapan İnan, 2021 yılıyla ilgili verileri açıkladı. İnan projeyle ilgili, "Valimizin koordinasyonunda, 2019 yılında başlattığımız bir proje. Kimse sokakta kalmasın diye adlandırdığımız bir proje. Sokakta kalan bi mekan vatandaşlarımızın, soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemek amacıyla yapılan bir projedir. 3 yıldır sürdürüyoruz. Bi mekan vatandaşlarımızın soğuk hava koşullarından etkilenmesini engellemeyi arzuluyoruz. Sayın valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyetimiz ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir proje" dedi.

'2021 YILINDA 2 BİN 100 KİŞİYİ MİSAFİR ETTİK'2021 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İnan, "2021 yılında pandeminin de etkisiyle bi mekan vatandaşımızın sokakta kalmasını engelledik. Bu anlamda ortalama 2 bin geceleme oldu günlük. 200 binin üzerinde toplam geceleme yapıldı. Bunları 65 tane anlaşmalı otelimizde hizmet verdik. Mümkün olduğu kadar bi mekan vatandaşımızın dışarıda kalmasını engelledik. Sayısal hedefimiz şudur, Asla sayısal bir sınır koymuyoruz. Hedefimiz bi mekan hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmamasıdır" dedi.'ÖNCELİĞİMİZ KENDİ MEMLEKETLERİNDE YAŞAMALARINI TERCİH EDİYORUZ'İnan, öncelikli olarak bi mekan vatandaşların kendi memleketlerde yaşamalarını amaçladıklarını belirterek, "2022'de turizmin de canlanmasından dolayı, bi mekan vatandaşlarımızın öncelikle kendi memleketlerinde yaşamaları tabi ki ilk tercihimizdir. Bu amaçla teşvik edici şekilde bir süreç uyguluyoruz" dedi.'VATANDAŞLARIMIZDAN İHBAR ETMELERİNİ İSTİYORUZ'Bi mekan kişilerin zor durumda kalmaması için vatandaşlardan ihbar beklediklerini söyleyen İnan, Emniyet ve jandarma ekipleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması durumunda bi mekan vatandaşların mağduriyetlerinin İstanbul Valiliği tarafından giderileceğini söyledi.

İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı
İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı
İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı
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İstanbul Valiliği, Abdurrahman İnan, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden 'Kimse Sokakta Kalmasın' çağrısı - Son Dakika
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