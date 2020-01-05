İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

6 saat önce

İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.


İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıp, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden verilen bilgiye göre; fırtına rüzgarın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağış bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, Pazartesi (06.01.2020) günü gün boyunca ve Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemektedir. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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