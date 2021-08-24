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Başakşehir'de iş yeri çöktü - Son Dakika

Başakşehir'de iş yeri çöktü

24.08.2021 16:06
Başakşehir'de iş yeri çöktü, System.String[]

Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.

Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.

İş yeri yetkililerinden çökme anında binada kimsenin bulunmadığına ilişkin bilgi alan ekipler, tedbir amaçlı incelemelerini sürdürüyor.

"Yaralı ve can kaybı yok"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, Masko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de iş yeri çöktü - Son Dakika


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