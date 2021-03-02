İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi

02.03.2021 17:22
İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi, System.String[]

İstanbul Valiliği, yeni kontrollü normalleşme sürecinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mesai başlama ve bitiş saatlerinin bugünden itibaren değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, yeni kontrollü normalleşme sürecinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mesai başlama ve bitiş saatlerinin bugünden itibaren değişikliğe gidildiğini duyurdu. Açıklamada, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda, İstanbul'da yeni kontrollü normalleşme sürecinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri açıklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına, Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına, İlgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama metnini sosyal medya hesabından yayınlayarak, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz #İstanbul'umuzun Boğaz'ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi

İstanbul Valiliği, İstanbul, Jandarma, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti         
09:33
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:04:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei