İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı.

İstanbul Valiliği'nden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.


Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:27 Kaynak: DHA
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