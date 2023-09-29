İstanbul Valiliği'nden ''sağanak'' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden ''sağanak'' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi

Son Güncelleme: 29.09.2023 00:22

İstanbul Valiliği bugün saat 16.00 sularında özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamada bulundu. Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğüne yer verilen yazılı açıklamada, kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, bugün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğünü ve kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiğini bildirdi.

ÇATALCA'DA METREKAREYE 49,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 16.00 sularında İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanağın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, metrekareye Arnavutköy'de 218, Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi

"EKİPLER SU BASKINLARINA İVEDİLİKLE MÜDAHALE ETTİ"

Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Şişli'de aşırı yağıştan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana geldiği aktarılan açıklamada, ekiplerin su baskınlarına ivedilikle müdahale ettiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi

ARNAVUTKÖY'DE 241 OLAY MEYDANA GELDİ

Açıklamada, Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana geldiği, yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne 1565 ihbarın ulaştığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi

"İSTANBUL'DA KAPALI HERHANGİ BİR YOL BULUNMUYOR"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, Kızılay, İBB, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (hasar tespit ve enkaz kaldırma), Defterdarlık (zarar tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul'da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır."

İstanbul Valiliği'nden 'sağanak' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi

"BODRUM KATTA OTURANLAR TEDBİRLİ OLMALI"

Açıklamada ayrıca, meteoroloji verilerine göre sağanağın etkisini sabah saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiği, özellikle bodrum katlarında oturanların olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Sağanak Yağmur, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden ''sağanak'' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden ''sağanak'' açıklaması: Arnavutköy'de metrekareye 218 kilo yağış düştü, kent genelinde 769 olay meydana geldi - Son Dakika
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