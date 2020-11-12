İstanbul Valiliği'nden kovid-19 sigara yasağı açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kovid-19 sigara yasağı açıklaması

12.11.2020 17:31
İstanbul Valiliği'nden kovid-19 sigara yasağı açıklaması, System.String[]

İSTANBUL Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağının uygulanacağını bildirdi.

İSTANBUL Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içme yasağının uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada, İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 102 numaralı kararı doğrultusunda, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm ilde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 ilçenin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi.

SİGARA YASAĞI GETİRİLEN YERLERİN TAM LİSTESİ VALİLİĞİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDIAçıklamada, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 25 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
İstanbul Valiliği'nden kovid-19 sigara yasağı açıklaması

İstanbul Valiliği, Toplu Taşıma, İstanbul, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden kovid-19 sigara yasağı açıklaması - Son Dakika


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