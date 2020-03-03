İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SİLİVRİ'DEKİ YATTA ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SİLİVRİ'DEKİ YATTA ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

İstanbul Valiliği'nden Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişinin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SİLİVRİ'DEKİ YATTA ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

İstanbul Valiliği'nden Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişinin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bugün saat 12.15'te Silivri açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktığı ihbarı alınmasıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Makine dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu batan İstanbul Limanına kayıtlı BLACK EYES1 adlı teknedeki 5 kişiden 3'ü, çevredeki gemiler ve Sahil Güvenlik ekiplerimizce kurtarılarak, ambulanslar ile Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş, olayda (E.S) ve (A.Ş) adlı vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"


İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:20 Kaynak: DHA
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