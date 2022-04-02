İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmasına izin verilmedi - Son Dakika

İstanbul Valiliği tarafından alınan bir kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sultanahmet'teki Ramazan ayı etkinliklerini yasakladığı iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyada birçok yorum yapılırken, İstanbul Valiliği, Sultanahmet Meydanı tartışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

HEM İBB'NİN HEM TÜRKİYE DİYANET KURULU'NUN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinde bulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

"İKİ TALEP DE ANIT ESERLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ NEDENİYLE UYGUN BULUNMADI"

Açıklamanın devamı şu şekilde: "Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; 'Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir"