İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması

6 saat önce

İSTANBUL Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması, System.String[]

İSTANBUL Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
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