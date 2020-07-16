İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı Açıklaması

İstanbul Valiliği, Van ve Siirt'te şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayımlandı.

İstanbul Valiliği, Van ve Siirt'te şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayımlandı.

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İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da 7 polisimiz, Siirt'te 2 özel harekat polisimizin şehadet haberi yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Şehit ailelerimizin, silah arkadaşları ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği Bayrak şiirine de yer verildi. Ekteki videoda dalgalanan Türk bayrağı fonu kullanıldı.

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 7 polis, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ise 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.

Siirt, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika
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