İstanbul Valiliği'nden Yarın İçin Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Yarın İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği'nden Yarın İçin Sağanak Yağış Uyarısı

28.06.2023 17:53

İstanbul Valiliği, yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda sağanak yağışların olacağı konusunda uyarıda bulundu. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

-İSTANBUL Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA
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Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden Yarın İçin Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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