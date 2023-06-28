İstanbul Valiliği'nden Yarın İçin Sağanak Yağış Uyarısı

-İSTANBUL Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul 'un kuzeyi ve Anadolu Yakası 'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.