İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
1 saat önce
İstanbul Valiliği, "Sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38
Valiliği, "Sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır." açıklamasında bulundu.
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