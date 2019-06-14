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İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

1 saat önce

İstanbul Valiliği, "Sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır.

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması, System.String[]
İstanbul Valiliği, "Sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38 
Ekonomi
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